VIDEO | Milline vedamine! Prantslasest kiirlaskuja pööras mäesuusa MM-il hirmuäratava kukkumise 360-kraadiseks trikiks

Kolmel korral meeskondlikuks maailmameistriks tulnud ja 2018. aastal ka võistkondliku olümpiakulla võitnud 30-aastane Muzaton suutis pärast värava rammimist imekombel suuskadele jääda.

Muzatoni võistlus oli sellega lõppenud, kuid telekommentaatorid üle maailma nimetasid prantslast ikkagi üheks väga õnnelikuks meheks.

"See oli üks õnnelikumaid pääsemisi, mida mina kunagi olen näinud! Ning need on minu 17. maailmameistrivõistlused," hõikas Eurospordi kommentaator.

Kiirlaskumise kuld läks austerlasele Vincent Kriechmayrile, kes edestas vaid 1 sajandiksekundiga sakslast Andreas Sanderit ja 18 sekundiga šveitslast Beat Feuzi.