VIDEO | Järjekordse kristallgloobuse võitnud Schiffrin tegi mäesuusatamise ajalugu

Schiffrin sai kahe laskumise koondajaks kirja 2.23,17. Ta edestas 0,3 sekundiga uus-meremaalast Alice Robinsoni ja 0,41 sekundiga slovakitari Petra Vlhovat.

24-aastane ameeriklanna oli tänavuse hooaja kindel valitseja. Ta võitis kristallgloobuse ülisuurslaalomis, suurslaalomis, slaalomis ja üldarvestuses. Tema arvele kogunes rekordilised 17 MK-etapi võitu. Karjääri jooksul on Schiffrini arvele kogunenud 61 etapivõitu.

Ühel hooajal on neli kristallgloobust suutnud võita veel vaid Lindsey Vonn (2010, 2012) ja Tina Maze (2013).

"Iga kristallgloobus on erinev, aga tahtsin täna sõita ja selle kindlasti välja teenida," sõnas Schiffrin. "Olen oma sooritusega väga rahul."

This is how much it means! @MikaelaShiffrin breaks down in tears as she lifts the giant slalom Crystal Globe pic.twitter.com/AhcziwxAMY