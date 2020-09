Venemaa noor iluuisutäht sai koguni 10-aastase võistluskeelu

Sotskova jäi vahele furosemiidi kasutamisega ning saatis seejärel Venemaa antidopinguagentuurile (RUSADA) võltsitud kirja, milles arstid väitsid, et ta pidi keelatud ainet tarvitama terviseprobleemide tõttu. Uurimine selgitas välja, et dokumendi esitanud kliinikul polnud isegi vastavat litsentsi, et selliseid tõendeid välja kirjutada.

20-aastase Sotskova juhtum meenutab Venemaa kõrgushüppaja Daniil Lõsenko dopinguskandaali, kes jättis kolmel korral dopinguproovi andmata ning põhjendas seda Moskva kliinikust välja antud võltsitud kirjaga. Hiljem selgus, et sellist kliinikut polnud olemaski.

Pyeongchangi olümpial naisüksiksõidus 8. koha saanud Sotskova pole võistelnud alates eelmise aasta novembrist ning tänavu suvel teatas ta ootamatult sportlaskarjääri lõpetamisest.