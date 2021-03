Venelaste tulemustes pettunud Välbe süüdistab peatreenerit ja tahab sportlastelt telefonid ära korjata

Venemaal on Bolšunovi kuld suusavahetusega sõidust, lisaks tegi Bolšunov suurepärase etteaste ka sprinditeates, aga ankrumees Gleb Retivõhh lasi mööda nii Norra kui ka Soome. Venemaa leppis seal lõpuks pronksiga.

Välbe hinnangul on süüdlasteks koondise sakslasest peatreener Markus Cramer ja sotsiaalvõrgustikud.

"Crameri grupp ebaõnnestus jälle. Ma arvan, et nad ei suutnud MM-iks korralikku ettevalmistust teha. Loodatavasti lähevad tulemused õige pea paremaks," rääkis Välbe Matš TV-le. Eriti on Välbe pettunud Crameri isiklike hoolealuste Julia Stupaki ja Natalja Neprjajeva esitustes, aga näiteks Bolšunov sakslase käe all ei treeni.

Välbe hinnangul oleks üheks lahenduseks mobiiltelefonide ära korjamine.

"Varem oleme telefone ära keelanud ja arvan, et peame selle juurde tagasi pöörduma. Ainult karm distsipliin toob tulemuse. See ei ole ainult murdmaasuusatajate probleem. Mäletan, kui laskesuusataja Jevgenia Pavlova kirjutas 5-7 minutit enne oma starti Instagramis küsimustele vastuseid. Milleks on sportlastel võistlustele üldse vaja telefone kaasa võtta?" imestas Välbe.

Kuidas alaliidu juht sportlasi täpselt sotsiaalmeediast võõrutama hakkab, pole veel selge. Ideega on enam-vähem päri ka Välbelt hurjutada saanud Cramer.

"Kõik mõistavad, et sportlased peaks keskenduma tulemusele. Kuigi olen Välbega nõus, leian, et sportlased on juba piisavalt vanad, et ise otsuseid teha ja oma aega planeerida. Aga vahel tuleb neid survestada, et nad sotsiaalmeediast loobuks. Pärast võistlusi, eriti kui tulemus pole loodetud tasemel, pole sinna mõtet üldse minna," lausus Cramer.