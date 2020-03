Venelannast olümpiavõitja jahmatav avaldus: eiran karantiini, minuga ei juhtu midagi

"Karantiin? Ma eiran seda. Käin endiselt tuttvatel külas. Mis minuga ikka juhtuda saab? Kõnnin sugulastega metsas, meie ümber on puhas loodus. Pealegi me ei tea, kas mask üldse aitab või mitte. Parem on elada nii nagu varem. Peamine, et aju sassi ei läheks," rääkis kolmekordne laske- ja murdmaasuusatamise olümpiavõitja portaalile Sports.ru.

"Juba räägitakse, et rikkumisi hakatakse karistama. Saan aru, et turvalisus on tähtis, aga kus on konkreetne seadus? Inimesi hakati kritiseerima, et nad lähevad tuttavate juurde grillima. Huvitav, kas vartsi keelatakse meil hingata? Mulle tundub, et keegi tahab lihtsalt rohkem keelde rakendada," lisas ta.

Venemaal peatati eile toitlustusasutuste tegevus, välja arvatud juhul, kui toitu toimetatakse koju. Lisaks kuulutas president Vladimir Putin kuulutas oma üleeilses telepöördumises järgmise nädala töövabaks. Kui hädavajalikud käigud välja jätta, ei sooviatata elanikel kodust välja minna.

Venemaal on ametlikult tuvastatud 1534 koroonaviiruse juhtumit, surnuid on 8.

