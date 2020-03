Valgevene president Lukašenka koroona pärast ei muretse: kõige paremaks raviks on talisport

Alles hiljuti tehti algust kohaliku jalgpalli meistriliigaga, kusjuures ka pealtvaatajad on mängudele oodatud. Jäähokis on välja selgitatud finalistid, kes hakkavad mängima Valgevene meistritiitli peale.

Valgevene president Aljaksandr Lukašenka on juba mitmel korral andnud mõista, et koroonaviiruse pärast suurt muret tundma ei pea. Kui varasemalt on ta kiitnud traktoristide tööd, mis aitab koroonaviiruse vastu võidelda, siis nüüd on ta leidnud uue lahenduse.

"Siin ei ole mingit viirust," kommenteeris president Lukašenka jäähoki meistrivõistluste jätkumist. "Siin on keskkond nagu külmkapis. Sport, eriti talisport on parim ravi viiruse vastu."

Valgevenes on ametlikel andmetel registeeritud vaid 94 koroonajuhtumit. Neist 32 on juba tervenenud ja vaid 2 on kriitilises seisus haiglas.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!