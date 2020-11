Treeneri eksimus läks olümpiavõitjale kalliks maksma: vabandust, aga see on täiesti haige!

Norralaste juhendaja Stöckl andis Forfangile loa tulla mäest alla varem, kui see tegelikult lubatud oli. "Asi on lihtne, andsin talle kollase tule ajal loa. Nägin, et kell oli 15 sekundit täis tiksunud ning tavaliselt tuleb seejärel roheline tuli," selgitas treener Norra rahvusringhäälingule (NRK). "Enda arvates nägingi rohelist tuld, aga kui Forfang hüppas, tõstsin pea ning nägin ikkagi kollast."

Pyeongchangi taliolümpial meeskondlikus arvestuses kulla ning individuaalvõistlusel hõbeda võitnud Forfang oli juhtunu üle tulivihane. "On uskumatu, et selline asi saab juhtuda. See on kuradi uskumatu. Vabandust, aga see on haige!"

Stöckl sõnas, et tema eksimuse põhjuseks oli mure teise hoolealuse Daniel-Andre Tande üle, kes kukkus maandudes valusalt põlvede peale ning viidi haiglasse kontrolli. "Pean ausalt ütlema, et seda kõike oli minu jaoks natukene liiga palju sel hetkel," sõnas ta. "Ma ei teadnud, mis Danieliga toimub, seega mõtlesin ka tema peale."

NRK teatel on Tandega siiski kõik korras. Rahvuskoondise arstid kartsid, et norralane tegi liiga põlvesidemetele, kuid uuringud näitasid, sportlane sai vaid veidi põrutada.

Laupäevase võistluse võitis sakslane Markus Eisenbichler. Eestlane Artti Aigro saavutas karjääri parima 14. koha.