Suusahüppe olümpiavõitja sai treeningul raske trauma ja peab järgmise hooaja vahele jätma

Wellingeri opereeriti juba neljapäeval Müncheni kliinikus. Lõikus läks edukalt, aga järgmine talv kulub tal veel taastumisele. Samuti on juba teada, et vahele jäävad uuel hooajal ka nelja hüppemäe turnee ning 2020. aasta märtsis Planicas toimuvad lennumäe maailmameistrivõistlused.

"Tundsin end siiamaani hästi ning ettevalmistused uueks hooajaks kulgesid plaanipäraselt. Seda häirivam see vigastus praegu tundub," vahendab Wellingeri sõnu Der Spiegel.

Wellingerile on see karjääri teine suurem vigastus. 2014. aastal elas ta üle raske kukkumise Kuusamos. "Mul on olnud karjääris varemgi tagasilööke, seega tean, kuidas nendega toime tulla. Järgmised paar kuud keskendun taastusravile ning sihin Oberstdorfi maailmameistrivõistlusi (Põhja suusaalade MM 2021)," lisas sakslane.

Wellingeri auhinnakapis on 2014. aasta Sotši olümpia võistkondlik kuld, 2018. aasta Pyeongchangi olümpia individuaalne hõbe ja kuld ning võistkondlik hõbe. 2017. aasta Lahti MM-il võitis ta segateatevõistluse kulla ning kaks individuaalset hõbemedalit. Lisaks on ta 2016. aasta lennumäe MM-i meeskondliku hõbemedali omanik.