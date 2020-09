Soomes ilmub varalahkunud Matti Nykänenist korraga kaks uut raamatut

Nykänen on temast kirjutatud raamatute arvult järgi jõudmas juba kuulsale Soome presidendile Urho Kekkonenile. Suusahüppelegendist on siiani ilmunud 50 raamatut, kuid lähiajal jõuavad poelettidele veel kaks põhjalikku teost, mis püüavad selgusele jõuda, milline inimene oli Nykänen ja miks tema elu just selliseks kujunes. Mõlema raamatu autorid on küsitlenud sadu inimesi, kes Nykäneni tundsid.

Raamatu "Mati maailm" autorid on kogenud spordiajakirjanikud Arto Teronen ja Jouko Vuolle. Teine teos "Elämä on laiffii" on kirjutatud Ilta-Sanomate ajakirjaniku Marko Lempineni ja muusik Jussi Niemi poolt.

Teroneni sõnul oli Nykänen omas elemendis vaid siis, kui kandis hüppemäel kiivrit. Tsiviilelu oli kuulsa soomlase jaoks nagu džungel, kus oli raske ellu jääda.

"Mati elu on nagu Salvador Dali mitmekülgne maal. Mõned on ebareaalsed, kuid samas tõelised, ja vastupidi - tõelised, mis on ebareaalsed. Raske on aru saada, mis oli mis," sõnas Teronen Nykäneni elu kohta.