Soome suusahüppetäht: Matti Nykänen oli meeletu töövõimega, kuni alkohol tegi temast teise inimese

Nikkola oli tänavu veebruaris 55-aastasena siitilmast lahkunud Nykäneni toakaaslaseks võistlustel ja laagrites hooajal 1987/1988. Nykäneni jaoks oli see särava karjääri edukaim hooaeg, kui ta võitis Calgary taliolümpial kolm kulda ning krooniti MK-sarja üldvõitjaks.

"Tol hooajal polnud mul Mattiga ühtegi probleemi. Ta oli väga tore inimene," meenutas Nikkola. "Meil oli kindel reegel, et laagrites õlut ei joo. Matti oli kogu laagri vältel väga rahulik. Ta keskendus ainult treenimisele ning ei lasknud ühestki ahvatlusest ennast häirida."

Nikkola sõnul oli Nykänen meeletu töörügaja. "Ta sai tippu tänu raskele tööle. Matti keha oli selleks spordialaks loodud - ta oli väga kerge, aga jalgades oli jõudu piisavalt."

Calgary olümpial paistis Nykänen silma sellega, et treenis isegi öösiti. "See vastab tõele," kinnitas Nikkola. "Öine treenimine peegeldas tema suhtumist. Kui ta tundis, et mingi treening jääb lühikeseks, siis ta tegi alati juurde. Vajadusel treenis ka öösiti. See oli Matti stiil, aga teistele ma seda ei soovita, sest keha vajab ikkagi puhkust."

Aja jooksul hakkas aga alkohol Nykäneni elu mõjutama. "Alkohol muutis tema iseloomu täielikult. Matti muutus üha rahutumaks ning tema keskendumine kadus kohati totaalselt. Tema iseloom oli niigi veidi rahutu, aga lisatõuge tegi temast täiesti teise inimese."