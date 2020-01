Skandaal olümpial: sportlased jäid suusatõstukisse kinni ega pääsenud starti

Piinlik episood toimus enne naiste suurslaalomi võistluse teist laskumist, kui soomlanna Maisa Kivimäki, lõuna-aafriklanna Hanle van der Merwe ja grusiin Nino Kurtanidze ei pääsenud neid võistluspaika transportinud tõstukist välja.

Kuna korraldajad leidsid, et ükski sportlane nimetatud kolmikust ei võitle kõrge koha eest - soomlanna oli neist parimana 39. kohal -, ei hakatud teist laskumist edasi lükkama.

"See, et kolm mäesuusatajat jäid tõstukisse lõksu, oli väga kahetsusväärne juhtum. Kuna algselt polnud teada, millal see tehniline probleem laheneb, siis otsustas rahvusvahelise suusaliidu võistluste direktor jõuproovi jätkata ega hakanud võistluse ajakava sassi lööma," teatas noorte olümpiamängude pressiesindaja.

Korraldajate kinnitusel olid sportlased suusatõstukis kinni kaks tundi.

FIS märkis kolme lõksu jäänud sportlase nime taha lõpuprotokolli "DNS" (ei startinud). Võistluse võitis šveitslanna Amelie Klopfenstein.