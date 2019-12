Sildaruga mänedžeri jagav USA freestyle-suusataja läheb järgmiseks olümpiaks Suurbritannia lipu alla

Kenworthyl on Suurbritannia pass, kuna ta on sündinud Inglismaal Chelmsfordis. Ühtlasi on tema ema britt. Rahvusvaheline suusaliit (FIS) kinnitas tema avalduse esindatavat riiki vahetada teisipäeval.

"See on miski, mis on mul juba viimased kaks olümpiat valikus olnud. Kaalusin seda tõsiselt, aga otsustasin seda alles nüüd teha, kuna järgmine olümpia on ilmselt minu viimane. Nimetagem seda minu luigelauluks, kui tahate," rääkis freestyle-suusataja Daily Mailile.

"Ma tahan võistelda oma ema pärandi nimel. Ta on olnud mu number üks toetaja nii kaua kui ma mäletan. Ta on minusse alati uskunud, mind alati suusavõistlustele sõidutanud ja minu armastust selle spordiala vastu hõlbustanud. Tahan seda teha tema nimel."

"Olen tõestanud, et olen piisavalt hea esindamaks ükskõik millist riiki. See tee lubab mul treenida ja energiat säästa ning keskenduda medali võitmisele, et ma ei peaks raiskama energiat pelgalt olümpiakoondisse pääsemisele," lisas ta.

Kenworthyt, kellel on Kelly Sildaruga sama mänedžer (Michael Spencer), jälgib Instagramis 1,3 miljonit inimest ning tal on suur toetajaskond LGBT kogukonnas. Suusatamise kõrvalt on ta tegemas ka väikest viisi näitlejakarjääri, olles sel aastal kaasa teinud populaarse telesarja American Horror Story üheksandal hooajal.