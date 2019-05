Seefeldi dopinguskandaal jõudis otsapidi üllatava spordiala 2015. aasta maailmameistri juurde

38-aastane Reichelt pole sugugi kõrvaline tegija: ta on kahel korral ülisuurslaalomis MM-il medalile jõudnud. 2015. aastal võitis ta Beaver Creekis sealjuures koguni MM-kulla.

2008. aastal võitis Reichelt ülisuurslaalomis MK-sarja, lisaks on ta samas distsipliinis korra olnud ka MK-arvestuses teine. Teise koha on ta MK-sarjas saanud kahel korral ka kiirlaskumises.

Saksa meedia andmetel ei kahtlustata Reicheltit mitte veredopingu, vaid keelatud medikamentide kasutamises.

Mees ise eitab kategooriliselt kõiki kahtlustusi. "Ma ei tea, kust need tulevad, aga tean kindlalt, et mina pole midagi keelatut teinud," sõnas Reichelt Kronen Zeitungile. "Ma pole kunagi keelatud aineid võtnud. Otse vastupidi: olen alati iga köharohu kohta põhjalikult uurinud, et ega see ühtegi keelatud ainet ei sisalda!"

Olukorra teeb markantsemaks asjaolu, et nädalavahetusel vahistati operatsiooni Aadrilaskmine raames Austria murdmaasuusatreener Gerald Heigl, kes on Reichelti enda sõnul talle juba alates 2005. aastast treeningplaane koostanud. "Ta ei ole mulle mitte kunagi midagi keelatut soovitanud," kinnitas Reichelt. Saksa meedias on küsimusi tekitanud aga see, miks peaks üldse murdmaasuusatreener mäesuusatajale treeningplaane koostama.