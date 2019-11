Saskia Alusalu tegi MK-sarjas korraliku esituse

Alusalu teenis vahefinišites ühe punkti, mis aitas ta finaalis 16 naise konkurentsis lõpuks 11. kohale.

Võistluse võitis 61 punkti kogunud hollandlanna Irene Schouten. Teine oli 42 punktiga kanadalanna Ivanie Blondin ja kolmas jaapanlanna Nana Takagi 20 punktiga.

Ühisstardiga sõidu MK-sarja üldarvestuses on Alusalu 123 punktiga 18. positsioonil. Liidrikohta on hoidmas Blondin 348 punktiga, teine on Schouten samuti 348. Kolmandat kohta hoiab itaallanna Francesca Lollobrigida 266-ga.

Marten Liiv sai samas 500 m sõidus B-grupis 25. koha 36,263-ga.

Hooaja kolmas MK-etapp peetakse 6.-8. detsembrini Kasahstani pealinnas Nur-Sultanis.