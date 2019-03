Saskia Alusalu hooaja kokkuvõtteks: olen varasemast parem uisutaja

„On aeg tõmmata joon alla 7 kuud kohvrites elamisele ehk 2018/2019 hooajale,“ kirjutas Alusalu Facebookis. „3 Eesti rekordit, 13. koht MM-il mass-stardis, 11. koht maailmakarikasarja üldarvestuses mass-stardis, 16-kohaline tõus 3000 m maailmakarikasarja üldarvestuses (37. kohalt 21.-ks).“

„Hooaja esimeses pooles oli väga hea meel tekkinud stabiilsuse üle 3000 meetris. Hooaja vältel oli üks halb 3000 m sõit ja just MM-il. 5 päeva enne seda tegin oma parima 3000 m sõidu maailmakarikaetapil Hamaris, Norras, saavutades 4. koha B-grupis. See näitab, et MM-il ei olnud küsimus vormi ajastuses vaid halvas tehnilises etteastes,“ hindas Alusalu oma sõite.

„Lõppenud hooajal otsustasin keskenduda rohkem üksikdistantsidele ja oma tehnika täiustamisele. Usun, et see on tee, mida minna, et järgmisele tasemele tõusta,“ vaatas ta lootusrikkalt tulevikku. „Treener ütes, et olen kindlasti täna parem uisutja kui aasta tagasi. Julgen kokkuvõtvalt öelda, et tegin sammu lähemale olemaks parem kiiruisutaja, aga tean, et olen võimeline enamaks... Järgmise hooaja eesmärgiks on kindlasti ka oma tugitiimi täiustamine ning stabiilsema treeningrupi leidmine. Igal juhul olen pärast väikest puhkust motiveeritud alustama järgmise hooaja ettevalmistust ja tean, et mul on veel palju sees. Suur aitäh kõigile, kes minuses usuvad ning on mind sel teel toetanud, abistanud ja kaasaelanud!“