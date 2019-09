Saksamaa tippsuusataja saab emaks ja lõpetab karjääri

36-aastane Fessel tuli 2014. aasta Sotši taliolümpial koos Saksamaa naiskonnaga 4x5 km teatesõidus pronksmedalile. MK-sarjas tõusis ta poodiumile viiel korral, aga võit jäi saamata.

Fessel teatas Facebooki vahendusel, et ootab last. Tema elukaaslane on Florian Eberspacher (27), kes tegeles nooremana samuti murdmaasuusatamisega.

Karjääri lõpetamine on seotud ka vigastustega. Pärast 2018. aasta Pyeongchangi olümpiat ei saanud Fessel erinevate traumade tõttu korralikult harjutada, käia tuli ka operatsioonilaual.