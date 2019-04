Saksa meedia avaldas veel ühe dopingutohter Schmidti kliendi

Saksamaa avalik-õiguslik telekanal MDR teatas täna, et kolmedel olümpiamängudel osalenud 35-aastane Lehmann oli doktor Schmidti klient ja kasutas veredopingut.

Lehmann tiitlivõistlustelt ühtegi medalit ei võitnud, tema parimaks saavutuseks jäi 2009. aasta EM-i kuues koht.

Märtsi alguses Seefeldis peetud suusatamise MMi ajal arreteeritud Schmidtil oli MDRi andmetel 21 klienti kaheksast eri riigist. Eestlastest on Schmidtiga koostöö ja veredopingu kasutamise üles tunnistanud murdmaasuusatajad Karel Tammjärv, Algo Kärp ja Andreas Veerpalu. Tammjärv ja Kärp on seejuures kinnitanud, et said dopinguarsti kontakti treener Mati Alaverilt 2016. aasta suvel.

Schmidt taotles eelmisel nädalal, et ta uurimise ajaks Müncheni eeluurimisvanglast vabadusse lastaks, kuid kohus lükkas tema taotluse tagasi.