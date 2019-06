ROK valib täna 2026. aasta olümpialinna, kasud on sees ka lätlastel

Kandidaate on vaid kaks: Milano ja Stockholm. Teised on kas ürituse mastaapsuse või kulude tõttu end konkurentsist maha võtnud. Erineval ajahetkel on loobunud on Calgary (Kanada), Erzurum (Türgi), Sapporo (Jaapan), Graz (Austria) ja Sion (Šveits).

Stockholmi valituks osutumise korral toimuksid kelgutamisvõistlused Siguldas. Stockholmi ja Siguldaga koos korraldaks suurvõistlust ka mäesuusakeskus Are.

Läti meedia teatel oodatakse ROK-i otsust umbes kella 19-ks.

Itaalia korraldas viimati olümpiamänge 2006. aastal ning on maailma suurimat spordisündmust kokku võõrustanud kolmel korral, enne seda 1956. aastal talimänge Cortinas ja 1960. aastal suvemänge Roomas. Rootsis on olümpia toimunud vaid 1912. aasta suvel.

Järgmised olümpiamängud toimuvad tuleval suvel Tokyos, 2022. aasta talimänge korraldab Peking ning 2024. aasta suveolümpiat Pariis.