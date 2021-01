Raport: venelased tellisid IBU presidendile prostituute, et ta aitaks dopingujuhtumeid kinni mätsida

ERC alustas laskesuusaliidus korruptsiooni uurimist 2018. aasta novembris. Seda juhtis uurija Jonathan Taylor, kes on koostööd teinud ka Maailma Antidopingu Agentuuriga (WADA). 1992. aastal IBU presidendiks saanud Besseberg astus ametist tagasi 2018. aastal pärast seda, kui ilmnesid kahtlustused tema suhtes seoses korruptsiooniga.

Austria ja Norra politsei on IBU seoses dopingujuhtumite, pettuste ja korruptsiooniga uurinud juba 2018. aasta aprillist saadik. Nagu mainitud, asus sama aasta novembris raportit koostama ka IBU koos ERC-ga. Norra võimud kinnitasid Norra rahvusringhäälingule (NRK), et Bessebergile (74) on esitatud süüdistus korruptsioonis ning uurimine norralase osas on jätkuvalt käimas.

IBU poolt väljastatud raporti kohaselt kohaselt polnud pikalt alaliitu juhtinud Bessebergil ühtegi huvi võidelda puhta spordi eest. Enam kui 200-leheküljeline raport näitab, kuidas norralane rikkus mitmeid eetilisi reegleid.

Raporti kohaselt tegi IBU endine president peamiselt koostööd Venemaa alaliiduga, aidates muu hulgas mätsida kinni nende dopingujuhtumeid. Väidetavalt ostsid venelased Bessebergi ära prostituutide, luksuskellade, erinevate puhkuste ja jahireisidega. Raportis ei ole leitud konkreetseid tõendeid eelpool väidetu kohta, kuid selle eesmärk on algatada kohtuasi, et endine tippametnik peaks nendele süüdistustele vastama, kirjutas NRK.

Ühe näite kohaselt pakkus Besseberg Venemaa alaliidu toonasele juhile Aleksandr Tihhonovile aastaid tagasi võimalust jätkata IBU asepresidendina ka pärast seda, kui venelasele oli esitatud süüdistus mõrvakatsele kaasa aitamises. Raporti kohaselt pakkus Tihhonov 2009. aastal väidetavalt altkäemaksu peasekretärile Reschile, et ta lõpetaks uurimised kolme Venemaa laskesuusakoondislase osas, keda kahtlustati EPO tarvitamises. Besseberg ei soovinud aga venelast seejärel ametist eemaldada.

"Usume, et peaaegu iga juhtumi juhul tegutses Besseberg just Venemaa huvides. Siin on näha selget mustrit," selgitas ERC uurimist juhtinud Taylor.

NRK võttis kolmapäeval ühendust Bessebergiga, kes omakorda palus ajakirjanikul rääkida tema advokaadi Norbert Wessiga. "Tahan rõhutada, et politsei uurimine on käimas ning ühtegi süüdistust pole talle esitatud. Besseberg eitab kõiki süüdistusi, mis on tulnud nii võimude kui IBU komisjoni poolt," teatas advokaat.