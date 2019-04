Pyeongchangi olümpiavõitja avalikustas, et ootab last

"Õnn on lähedal. Olen nii põnevil, et saan varsti kohtuda selle väikese inimesega, kes on pool minust ja pool sellest, keda ma armastan!" kirjutas 35-aastane Savtšenko Instagramis.

Saksamaad esindav iluuisutaja on alates 2016. aastast abielus Briti kunstniku Liam Crossiga.

Ukraina päritolu Savtšenko paarissõidu partneriks on Bruno Massot, kellega võideti Pyeongchangi olümpial ka kuldmedal.