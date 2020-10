Purjuspäi avarii põhjustanud tuntud lumelaudur sai tingimisi vanglakaristuse

Hiraoka (25) tegi eelmise aasta septembris Osakas avarii, milles sai vigastada kuus inimest, ning põgenes sündmuskohalt, sest juhtis autot purjuspäi.

Kohtunik Tetsuya Okuda nimetas Hiraoka käitumist "äärmiselt isekaks" ja ütles, et sportlasel on "väga madal sotsiaalne moraal". Jaapanlane pääses tingimisi vangistusega vaid seetõttu, et ta siiralt kahetses juhtunut ning on saanud juba karistada, kuna mitmed toetajad on tema sponsorlepingud üles öelnud.

Hiraoka võitis lumelauasõidu olümpiapronksi 2014. aastal Sotši talimängudel.