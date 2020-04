Prantsusmaa iluuisutäht meenutas, kuidas treener teda vägistas: magasin toas kaisukaruga, kui ta tuli

Vägistamised leidsid aset aastatel 1990-1992. Pärast raamatu ilmumist tunnistas Beyer oma teod üles ja vabandas.

"Mind vägistati alates ajast, kui olin 15-aastane," alustas Abitbol meenutust. "Olin suvelaagris oma toas koos kaisukaruga ja magasin. Mu treener astus tuppa ja nii see juhtus. Ta istus voodi servale, äratas mind üles ja hakkas väga aeglaselt rääkima."

"Ta tuli mulle lähemale, hakkas mind musitama. See oli nagu õudusunenägu. Hiljem ütles ta mulle: Sarah, see on saladus, ära räägi sellest kellelegi! Ja ma tundsin ennast süüdi, nagu oleks see minu viga olnud. Aastaid ei saanudki keegi sellest teada," rääkis paarissõidus seitse EM-medalit võitnud Abitbol.

Alles 2008. aastal soovis ta Beyer'i Prantsusmaa spordiministeeriumile üles anda, aga toona ei võetud Abitboli kuulda.

"Nad ütlesid, et kui see on tõsi, tuleks mul ehk politsei poole pöörduda. Neid ei huvitanud see asi. Nüüd loodan, et see treener läheb vangi," sõnas Abitbol.

Pärast seda, kui Abitbol elulooraamatuga välja tuli, on Beyer'i seksuaalses väärkohtlemises süüdistanud veel kolm naist.