Poolakas kerkis vanimaks suusahüppe maailmameistriks, teises voorus imet teinud norralane jäi medalita

Normaalmäe finaal

Tulemused: Piotr Zyla (Poola) 268,8 punkti Karl Geiger (Saksamaa) 265,2 Anze Lanisek (Sloveenia) 261,5 Halvor Egner Granerud (Norra) 259,7 Dawid Kubacki (Poola) 257,1 Robert Johansson (Norra) 256,5...41. Artti Aigro 104,9

Poolakas Piotr Zyla võidab MM-tiitli. Poolaka võidunumbriteks on 268,8 punkti.

Sloveen Anze Laniseks läheb 261,5 punktiga teiseks. Üks mees on veel tornis.

Sakslane Karl Geiger läheb 265,2 punktiga liidriks!

24 meest on hüpanud, kuid teises voorus superhüppe teinude Granerud juhib jätkuvalt!

18 meest on teises voorus hüpanud ning liidriks on 259,7 punktiga norralane Halvor Egner Granerud.

Teises voorus on hüpanud kümme meest. Liider on Keiichi Sato 236,8 punktiga ning teine Kamil Stoch 236,0-ga. Tornis on veel 20 meest.

Artti Aigro võistlus piirdus ühe vooruga. Aigrole läks lõpuks kirja 41. koht 104,9 punktiga.

Viimasena tornis alla tulnud norralane Halvor Egner Granerud on avavooru järel 128,3 punktiga alles 16. kohal. Kolmekordne olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister Kamil Stoch on 121,2 silmaga alles 23.

Seis esimese ringi järel: 1. Piotr Zyla (Poola) 138,7 punkti, 2. Anze Lanisek (Sloveenia) 135,7, 3. Ryoyu Kobayashi (Jaapan) 135,6, 4. Karl Geiger (Saksamaa) 135,5, 5. Dawid Kubacki (Poola) 135,0, 6. Pius Paschke (Saksamaa) 133,7.

40 meest on hüpanud. Liider on sakslane Pius Paschke 133,7 punktiga. Hüppe pikkuseks oli 103,0 meetrit.

30 meest on hüpanud. Aigro on 20 kohal. Tornis on veel 21 meest. Teise vooru pääseb 30 paremat.

Liidriks on kerkinud venelane Jevgeni Klimov 126,2 punktiga. Hüppe pikkuseks oli 103,0 meetrit.

Legendaarne šveitslane Simon Ammann hüppab 103,5 meetrit ning läheb 125,3 punktiga liidriks.

Aigro hüppab 92,5 meetrit ning teenib 104,9 punkti, mis viib ta praegu üheksandale kohale. Teise vooru ehk 30 parema sekka on üsna keeruline pääseda.

Liidrikohal on praegu Venemaa sportlane Daniil Sadrejev, kes hüppas 99,5 meetrit ning teenis 115,4 punkti.

Peagi on tornist alla tulemas ka Aigro, kelle särginumbriks on 19.

Kümme meest on hüpanud. Liidrikohal on ameeriklane Decker Dean. Ameeriklane hüppas 96,5 meetrit ning teenis sellega 112,2 punkti.

Neljas hüppaja Eetu Nousiainen kukub ja võistlus jääb paariks minutiks seisma.

Esimene hüppaja Vitali Kalinitšenko hüppab 90,5 meetrit ning teenib selle eest 103,2 punkti.

Lõppvõistlus on alanud!

Praeguseks on hüpatud ka lõppvõistlusele eelnenud proovivoor. Proovivoorus sai Aigro 27. koha. Hüppe pikkuseks oli 97,5 meetrit. Parima tulemuse tegi poolakas Dawid Kubacki, kes hüppas 104,0 meetrit.