Poola suusahüppaja kordusproov osutus negatiivseks, nelja hüppemäe turnee esimene võistlus võib pea peale pöörduda

Pärast Muranka positiivset proovi keelas Saksamaa terviseamet kogu Poola koondisel tänasest Oberstdorfi kvalifikatsioonist osa vätta. Poolakaid võistleb nelja hüppemäe turneel koguni seitse.

Nende seas on ka Dawid Kubacki, Piotr Zyla ja Kamil Stoch, kes on kõik võimelised turnee üldvõidule pretendeerima.

Poola alaliit andis sisse protesti - nad nõuavad, et kõik nende seitse hüppajat pääseksid teisipäevasele lõppvõistlusele. See on aga keeruline, sest nelja hüppemäe turneel peetakse esimene voor väljalangemissüsteemis. Kvalifikatsiooni võitja läheb vastamisi 50. koha saanud sportlasega jne. Kumb paarist parema tulemuse teeb, pääseb teise vooru.

Poolakate lõppvõistlusele lubamine kasvataks osalejate arvu 57-ni, mis on paaritu number.

Poola alaliidu sõnul sobiks neile ka stsenaarium, kui kvalifikatsioon peetakse teisipäeval enne põhivõistlust uuesti.

Ainus nelja hüppemäe turneel osalev eestlane Artti Aigro näitas kvalifikatsioonis 15. tulemust. Tema vastane esimeses voorus peaks olema kvalifikatsioonis 36. koha saanud Austria suusahüppaja Thomas Lackner.

Poola suusahüppajate saatus peaks selguma hiljemalt teisipäeva hommikul, kui saabuvad kolmandate koroonaproovide tulemused. Korraldajad otsustasid, et starti pääsemiseks peavad negatiivsed olema kõikide Poola koondislaste proovid.