Ontika mõisa omava Soome spordikuulsuse sissetulekud on kokku kuivanud: püüame ellu jääda

Lisaks Eestile veel Prantsuse Rivieras ja Lapimaal Tornios kinnisvara omava Palanderi peamine sissetulek peaks aasta alguses olema lumekahuri teenuseid pakkuva firma Snow Secure müügijuhitöö, kuid pandeemia tõttu on ta sealt sundpuhkusele saadetud.

"Püüame ellu jääda," tõdes soomlane Iltalehti vahendusel. "See on väga raske, aga kindlasti pole me ainsad sellises olukorras."

Soomlase abikaasa Riina Palander tunnistas, et praegu on perekonna ainsaks sissetulekuks kolme lapse pealt saadavad toetused.

Tavalises olukorras hakkaks Ontika mõis turismihooajal perekonnale tulu tooma, kuid koroona on ka sellele plaanile kriipsu peale tõmmanud. "Kõik broneeringud tühistati," rääkis Palander. "Oleme palju investeerinud, aga kõik kadus 48 tunniga. Kui suudaks kuidagi sügiseni vastu pidada, saaks hakata vaikselt tõusma. Soomes hakkaks turism esimesel võimalusel kasvama, sest inimesed tahavad kortermajadest välja pääseda, aga kas nad julgevad laevale hüpata ja Eestisse sõita kohe, kui piirid avatakse? See on küsimärk minu jaoks. Ausalt öelda olen väga pessimistlik selle osas."

Palanderi sõnul ei mõisteta Soomes tänase päevani täpselt, kui valusat lööki koroonakriis andmas on. "Inimesed ei saa aru, kui p****s me oleme."

2003. aasta slaalomi MK-sarja üldvõitja mõtiskleb nüüd, kas peaks treenerina tööd alustama. "Fakt on see, et mul on kolm suurt maja," jätkas soomlane. "Kui praegune olukord veel pikalt jätkub, jooksevad kõik minu tulud ummikusse. Kõik mõistavad, kui kulukas on neid kohti üleval hoida."

Kusjuures Tornio maja osas tehti endisele mäesuusatajale ka pakkumine, ent Palander loobus sellest. "Mu natuur on teistsugune."

1999. aastal mäesuusatamises maailmameistriks tulnud Palander leiab raskel ajal tröösti põllutööst. Nimelt naases soomlane veidi rohkem kui nädal tagasi Eestisse, perest eemale karantiini. "Ma panin kartulid ja istutasin maasikad äsja maha. Selliste talutöödega tegelen hetkel," sõnas Palander, lisades, et aus töö toob hetkel naeratuse näole.