Olümpiavõitja maksis petistele kaks miljonit rubla, et nad tema kallima tagasi tooks

End "võluriteks" nimetanud seltskond on tänaseks Venemaa politsei poolt tabatud. Arreteerimata on veel vaid petiste jõugu liider, kes on põgenud Ukrainasse ja kuulutatud tagaotsitavaks.

Venemaa meedia teatel oli üheks "võlurite" ohvriks 23-aastane Sotnikova, kes lootis nende "võlukepi" abil oma armuasjad korda ajada ning tegi petistele kahe miljoni rubla suuruse rahaülekande. Kelmid lubasid, et toovad iluuisutajale tagasi tema kallima, kellest ta oli lahku läinud.

Pärast raha saamist "võlurid" kadusid võluväel.