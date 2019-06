Olümpialinna hääletusel viibinud Rootsi jäähokistaar: neli ROK-i liiget magasid meie esitluse ajal

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) liikmed valisid 2026 olümpia korraldajaks Milano ja Cortina d'Ampezzo. Hääled jagunesid 47:34.

Rootslased, kes said korraldada 1912. aasta suvemänge Stockholmis, on nüüd seega olümpialinnaks kandideerimisel ebaõnnestunud seitse korda. Varasemad kaotused on vastu võetud aastatel 1984 (Göteborg kandideeris, Sarajevo võitis), 1988 (Falun kaotas, Calgary võitis), 1992 (Falun kaotas Albertville'ile), 1994 (Östersund kaotas Lillehammerile), 1998 (Östersund kaotas Naganole), 2002 (Östersund kaotas Salt Lake Cityle).

Endine NHL-i staar Peter Forsberg (SVT vahendusel): "Neli delegaati magasid kogu esitluse aja. Uskumatu, et nad ei suuda ärkvel püsida. Talimängude hääletus toimub iga nelja aasta tagant ning meie esitlus võttis umbes 30 minutit. Lõppude lõpuks tekib küsimius, kuidas nad hääletavad ning millise informatsiooni põhjal?"

Endine murdmaasuusataja Anders Södergren (Expressen): "Ma ei usu, et siin spordi nimel hääletati. Ilmselt said määravaks mitmed käepigustused."

Rootsi curlingulegend Anette Norberg (Expressen): "Ma ei usu, et Itaalia suudaks mänge nii jätkusuutlikult ja hästi korraldada kui Rootsi. Võib ainult spekuleerida, millised tagajärjed sellel hääletusel saavad olema. Loodetavasti ei mõjuta see olümpialiikumist liiga suurel määral."

Endine Rootsi ujuja Sven Von Holst (SVT): "Ma pole üllatunud, et Itaalia olümpiamängud sai. Neil oli mitmeid eeliseid. Neil on hea kontseptsioon ja mitu kuulsat suusakuurorti. Lõppude lõpuks on neil Alpid. Ma arvan, et Alpid tähendasid rohkem kui me arvame."