Nykäneni matustel hoiab korda politsei, valitsust esindab spordiminister

Kui algselt otsustasid neljakordse olümpiavõitja lähedased, et tahavad Matti ärasaatmise teha omakeskis, siis nüüseks on selgunud, et riik on laupäeval Jyväskyläs toimuval tseremoonial ikkagi esindatud, sest kohale läheb spordiminister Sampo Terho, kirjutab Õhtuleht.

Varem jõudis valitsus ka ühisele otsusele, et Nykäneni matuste korraldamiseks eraldatakse 20 000 eurot.

Veebruari keskel kirjutas Iltalehti, et poliitikud püüavad sportlase matuseid omavahelise kempluse tarbeks kasutada, sest lähenemas on Europarlamendi valimised.

Selgunud on ka, et matustele tuleb korda hoidma politsei, sest arvatakse, et kohale võib saabuda ka suur hulk Nykäneni fänne.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes