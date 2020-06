Norralased kardavad, et nende suusahüppeid tabab soomlaste allakäik

Kuna Norra suusaliit otsustas rahaliste raskuste tõttu suusahüpete B-koondise tegevuse lõpetada, näeb Brathen ohtlikke sarnasusi just soomlastega. Nimelt algas ka Soome koondise langus pärast B-koondise likvideerimist.

"Kõige rumalam, mida me hetkel teha saame, on eirata fakte. Ja fakt on see, et soomlased seadsid esikohale tipptaseme ja nad polegi sinna enam tagasi jõudnud. Vaadake soomlaste selle talve tulemusi ja mõelge, kas te tahate, et Norra suusahüpped kukuks samale tasemele," sõnas Brathen NRK-le.

Kui norralasi mahtus lõppenud hooajal MK-sarjas 17 parema hulka neli - neist parimana oli Marius Lindvik seitsmes -, siis edukaim soomlane oli alles 32. positsioonil.

Norra suusaliit otsustas suusahüpete A-koondise suurendada 12-lt liikmelt 15-le, kuid kaotas senise 15-liikmelise B-koondise sootuks. Suusahüppajate hooaja eelarve vähenes peaaegu neljandiku võrra ning langes 31 miljoni Norra krooni pealt 24 miljonile kroonile ehk umbes 2,3 miljonile eurole.

Brathen kardab, et sellise kärpimise tulemusel kuivab norralaste tagala kokku, sest paljud noored suusahüppajad peavad nüüd ise oma varustuse ja treeningute eest maksma hakkama.