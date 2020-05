Norra olümpiapronks kaotas ootamatult koha koondises: see on brutaalne

"See on brutaalne, kui kasutada tugevat sõna," rääkis Skjöld Norra rahvusringhäälingule. "Ühel päeval valmistud uueks hooajaks ning järgmisel oled juba töötu. Ütlesin Clausile (koondise mänedžer Claus J. Ryste - toim), et kommunikatsioon oli kehv. Mulle ei antud teada võimalusest, et võin kohast ilma jääda."

"Ta nõustus, et protsess oleks võinud toimuda paremini," jätkas 26-aastane Skjöld. "Tuleb meeles pidada, et tegu on inimeste ja nende eludega. Mis saab minu tulevikust edasi?"

Olümpiamedalistil oli selja taga keeruline hooaeg, mis võiski talle saatuslikuks saada. Pikalt vigastusega väljas olnud Skjöld naases võistlustulle kevadel, kuid siis lõppes hooaeg juba koroonaviiruse pandeemia tõttu.

Norra mäesuusakoondis pidi eelarvet kärpima 6,25 miljoni euro pealt 5,65 miljoni peale. Koos Skjöldiga kaotasid koha veel neli sportlast ning kaheksa abilist.

"Kogu protsessi jooksul on juhtunud palju ennustamatut," kommenteeris mänedžer Ryste. "Skjöld tundis, et sõnum oleks võinud temani jõuda varem. Ma mõistan seda, kuid arvan, et koondisest välja jäämisega seotud pettumus võimendab Mareni tundeid. Mul oli temaga hea vestlus ning ütlesin, et praegu tuli lihtsalt kulusid kärpida."