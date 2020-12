Nelja hüppemäe turneel avastati esimene koroonajuhtum, terve Poola koondise osalemine kahtluse all

Pühapäeva õhtul selgus, et positiivseks oli osutunud 26-aastase poolaka samal päeval võetud koroonaproov.

Muranka on 2015. aasta maailmameistrivõistluse meeskondliku pronksi omanik ning juunioride MM-il võitnud aastatel 2012-2014 neli medalit, sealhulgas 2014. aastal normaalmäe meeskondliku kulla.

Poolakatele oli Muranka positiivne proov šokk, sest varasemalt on suusahüpetes üks koroonajuhtum stardinimekirjast maha kriipsutanud kogu nakatunud mehe koondise, vahendab Skispringen.com.

Poola koondis ootab nüüd kohaliku terviseameti otsust, mis peaks saabuma nüüd iga minut. Juhtumi tõttu on kahtluse all ka turnee favoriitide Kamil Stochi (2016/17 ja 2017/18 võitja) ja eelmise hooaja võitja Dawid Kubacki võistlus.

Muranka ütles ise, et sümptomeid tal pole, kuid ta on end paigutanud eneseisolatsiooni. "Mul on kahju, aga see juhtus," lausus ta sotsiaalmeedias. "Tunnen end hästi ning olen seni ilma sümptomiteta."

Poola koondise spordidirektor Adam Malysz lisas: "Kaks päeva tagasi tegime Nowy Targis testid, mille kõik tulemused olid negatiivsed. See on kummaline."

Saksa suusaportaal kirjutab, et Saksamaa koondis on hooaja algusest peale majutanud end ühestesse tubadesse, kuid poolakad magavad Oberstdorfis kahekohalistes tubades. Malysz loodab, et Muranka lähikontaktsete arv, kes end lisaks temale isoleerima peavad, jääb võimalikult väikseks.

Kvalifikatsioonhüpped toimuvad Oberstdorfis täna Eesti aja järgi kell 17.30. Praegu FIS-i lehel väljas olevas stardinimekirjas on Muranka ja teiste poolakate nimed veel sees. Eestlane Artti Aigro peaks esimeses treeningvoorus tornist alla tulema 27-ndana, positiivse koroonaproovi andnud Muranka 31-na.