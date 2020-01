Miks ei saanud Matti Nykäneni lesk kutset Soome sporditähtede galale?

Soomes tekkis aga küsimus, miks polnud auhinnagalal kohal Nykäneni lesk Pia.

"Mind isegi ei kutsutud galale," rääkis soomlanna Ilta-Sanomati vahendusel. "Mul polnud aimugi, et Matti sellise au osaliseks saab. Vaatasin üritust televiisorist nagu mul viimastel aastatel kombeks on ja nutsin, kui nägin, et ta valiti (Kuulsuste Halli)."

"Me võtsime Matti emaga ühendust ja küsisime, kellega ta tahaks galale tulla," kommenteeris spordigala korraldajate esindaja Riia Martinoja. "Vieno Nykänen otsustas kaasa võtta Matti õe ja tema tütre. Austasime tema soovi."

Martinoja ei soovinud Soome väljaandele täpsustada, miks lihtsalt kõikidele lähedastele kutset ei saadetud.