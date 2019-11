Mika Myllylä naine tunnistas, et teadis mehe dopingu pruukimisest juba enne Lahti MM-i

"Jah, ma teadsin. Olin üldiselt teadlik, mis spordielus toimub. Minu jaoks ei olnud seal midagi üllatavat," ütles Paavola intervjuus ajakirjanik Kaj Kunnasele.

Küsimusele, kas ta tundis end seepärast halvasti, vastas naine: "Jah, ikka. Mingis mõttes küll, aga tippsportlase elu on nagu mull. Seal on nii palju faktoreid ja see kõik juhtub nii kiiresti. See jäi kuidagi taustale."

Paavola lisas, et enim tegi skandaal ja Myllylä antikangelase kuvand haiget teistele perekonnaliikmetele. "Minu perekond hakkas meid taga kiusama ja kõike, mida me tegime, jälgima. Loomulikult see teeb lähedastele haiget. Õnneks polnud sel ajal sotsiaalmeediat, aga see kirjade ja kaartide hulk, mis me saime, oli šokeeriv," rääkis ta.

Enamus kirju olevat olnud positiivsed, kuid oli ka vihakirju, mis Myllyläid ehmatasid. "Need olid väga julmad ja alandavad tekstid," sõnas Paavola.