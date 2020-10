Matti Nykäneni lesk pole rahul suusahüppelegendi mälestusmärgiga: mis asi see on?

Jyväskylä linnavolikogu otsustas häältega 50:15, et kuulsa mägikotka auks püstitatakse tema sünnilinna abstraktne skulptuur "Sulg" (Kavandit näeb SIIT).



"See tundub mulle luu. Kõik Matti sugulased ja enamus Jyväskylä linna elanikke soovisid kuju ja mitte sulge," sõnas Pia Nykänen, vahendab Ilta-Sanomat.



"Mäletan, kui Matti veel elas ja võimaliku kuju kohta temalt uuriti, siis ütles Matti, et ta ei vaja ühtegi kuju, aga kui see püstitatakse, siis see peaks olema realistlik kuju ja mitte midagi muud," meenutas Pia.

Nykäneni lesk kardab, et skulptuur valmistab pettumuse ka turistidele. "Nüüd, kui keegi seda vaatama tuleb, arvavad nad arvatavasti, mis rott see seal on. Minge siis lähemale ja te saate teada, et selline asi on tehtud Nykäneni auks. Mis asi see on?" lisas soomlanna nördinult.



Skulptuur püstitatakse Köyhälampi tiigi äärde ja see läheb maksma 140 000 eurot.

Poolteist aastat tagasi 55 aasta vanuselt surnud Nykänen võitis Soomele neli olümpiakulda ja tuli viiel korral maailmameistriks.