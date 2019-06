Matti Nykäneni lesk: Matti varjas oma haigust minu eest

Nykaneni surma otsese põhjusena fikseeriti kopsupõletik, aga tema õed Päivi ja Tuija avaldasid paar kuud hiljem Soome meediale, et suusahüppaja kannatas pikalt pankreatiidi all ning see ka lõpuks sportlasele saatuslikuks sai.

Nykaneni abikaasa Pia tunnistas, et tema haigusest teadlik polnud. "Oleksin käitunud teisiti, kui oleksin teadnud, et tal pankreaiit oli. Olin veidi kibestunud, et Matti mulle ei rääkinud, aga see oli tema otsus. Ta olevat tahtnud mind kaitsta," rääkis Pia Iltalehtile.

"Kuna ma aga sellest ei teadnud, polnud mul võimalik Mattit aidata," jätkas soomlanna. "Matti ei rääkinud üldse oma haigustest. Ta hoolis rohkem minu probleemidest kui enda omadest."

Olümpiamängudelt Soomele neli kuldmedalit võitnud Nykänen maeti Jyväskylä vanale kalmistule märtsikuu alguses.