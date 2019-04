Matti Nykäneni leinav ema: ma ei suuda tema surma siiani uskuda

"Ta lahkus nii varakult. Ma ei suuda seda siiani uskuda," sõnas 90-aastane Vieno Nykänen ajalehele Ilta-Sanomat.

Leinav ema tunnistab, et on üllatunud, kui palju Matti soomlastele korda läks. "Ma olen saanud väga palju kaastundeavaldusi, see soojendab mu südant," räägib Vieno.

Kolm aastat tagasi mattis Vieno oma mehe Ensio. "Ta oli pikemat aega haige olnud ja ma olin selleks rohkem ette valmistunud. Aga Matti surm tuli nii ootamatult, ma ei suutnud seda mõista," meenutab kuulsa suusahüppaja ema traagilist 4. veebruari.

Vieno valmistus sel õnnetul nädalal oma sünnipäevaks, kuid Matti surm pööras kõik plaanid segamini ning valmistuma tuli hakata hoopis matusteks.

Vieno lisas, et õnneks on tal Ensiost ja Mattist väga palju ilusaid mälestusi.