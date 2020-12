Matti Nykänen: kui on alkoholi, siis pole alkohol probleem ehk elu on laif. Aegade parima surematud mõtteterad

Võib arvata, et Matti Nykänen, oma ajastu suurim suusahüppaja, puudutas sügavalt soomlaste, aga ka maarjamaalaste hingi. Ta oli põhjamaalastele oma – lihtne maapoiss, võttis viina ega arvanud endast liiga palju, kuigi talispordi kuningana võinuks. Jah, Nykäneni elu pärast sporditegemist võinuks olla vähem laiffi, aga see on fifty-sixty, kuidas läheb ja tõde on tegelikkus, kui edasist kirjeldada tema enda tsitaatidega. Hea, et Nykänen oma hüpped enne V-stiili tulekut ära hüppas, sest vastasel korral tulnuks kõik trempliinid ümber konstrueerida. „Praeguse stiili juures suudaksin hüpata 300 meetrit, kuupmeeter küttepuid seljas,” kuulutas ta.