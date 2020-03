Mäesuusatamise MK-sarja finaaletapp jääb viiruse laialdase leviku tõttu ära

FIS teatas, et nende prioriteediks on sportlaste ning kõikide võistlustega seotud inimeste heaolu ja seetõttu on ka jõuproov tühistatud.

„See oli äärmiselt raske otsus, kuid kõige tähtsam on inimeste tervis,“ teatas FIS-i president Gian Franco Kasper. „Kindlasti ei tahtnud me MK-sarja lõpetada finaaletapita, kuid peame praegusesse olukorda tõsiselt suhtuma.“

Hooaja finaaletapp pidi ühtlasi olema testvõistlus järgmise aasta MM-i tarbeks.

Samal ajal andis FIS teada, et 17.-22. märtsini Sloveeniasse Planicasse planeeritud suusahüpete lennumäe MM toimub praeguse seisuga plaanitud mahus.

Võistlusi ei toimu ka mujal. Barcelona linnavalitsus andis teada, et 15. märtsile planeeritud Barcelona maraton on edasi lükatud 25. oktoobrile. Juba eelnevalt lükati Pariisi maraton 5. aprillil 18. oktoobrile.