Laskesuusa MM-il juhtus treeningul õnnelik õnnetus

Rootsi raadio raporteeris, et Sloveenia naislaskesuusataja tulistas märkide suunas samal ajal kui üks ametnikest parasjagu märklaudu vahetas. Hoiatuskella eiranud sportlane sai ohtliku vea eest suulise hoiatuse.

MM-i lasketiiru assistendi Tomas Öbergi sõnul polnud ametnik küll märgile, mida sloveenlanna sihtis, üldsegi lähedal, kuid juhtunu on ikkagi kahetsusväärne.

"See on siiski lubamatu. Ma olen Sloveenia sportlastega rääkinud ja rõhutanud, et nad ei saa kunagi olla nii kärsitud, et panevad teisi inimesi ohtu. Need on eluohtlikud relvad," ütles Öberg Expressenile.