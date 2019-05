Lähedased avaldasid Matti Nykäneni surma põhjuse: see haigus oli liiga kaugele arenenud

Varem oli Soome ajakirjanduses spekuleeritud, et Nykänenile võis saatuslikuks saada 2018. aasta sügisel diagnoositud diabeet. Õed usuvad, et suusahüppelegend oli selle haiguse kontrolli alla saanud.



"Matti ütles jaanuaris, et ta on sügisesest raskest perioodist paranenud. Ühtegi valu ta enam ei kurtnud. Telefonis tundus ta reibas," rääkis Päivi.

"Matti ei tahtnud oma tervisest lähedastele rääkida. Ta rõhutas alati, et meie pereliikmed ei pea muretsema," lisas Tuija.

Nykäneni lähedaste lein on endiselt suur. Tuge saavad nad Mattiga seotud ilusatest mälestustest. Ühtlasi on nad väga tänulikud, et Matti sai nii ilusad matused.



"Väga eriline oli, et tema vana võistluskaaslane Jens Weissflog tuli matustele ja austas oma kohalolekuga Matti lahkumist. Ilmselt oli Matti pilvepiiril selle üle uhke," usub Päivi.

Olümpiamängudelt Soomele neli kuldmedalit võitnud Nykänen maeti Jyväskylä vanale kalmistule märtsikuu alguses.