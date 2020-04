Kuuekordne olümpiavõitja lõpetas karjääri: üksnes motivatsiooni pealt on võimatu sporti teha

34-aastane Ahn võitis kolm esimest olümpiakulda oma kodumaa Lõuna-Korea lipu all ning kolm järgmist 2014. aastal Sotšis Venemaad esindades.

"Pideva põlvevalu tõttu võtab pärast võistlust taastumine, ravi ja taastusravi palju aega, seetõttu on väga raske täielikult treeningutele pühenduda. Lisaks pidevale põlvevalule on ilmnenud ka muud vigastused. Üha raskem on end vormis hoida, mistõttu otsustasin, et on aeg suurest spordist lahkuda," teatas Ahn, vahendab Gazeta.ru.

"Jõudsin järeldusele, et üksnes motivatsiooni pealt on võimatu sporti teha. Arvan, et praegu on just õige aeg lõpetamiseks," lisas kiiruisutaja.

Esimest korda oli Ahn tippspordist lahkunud 2018. aasta sügisel, kuid juba aasta hiljem asus ta uuesti võistlema.