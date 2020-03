Kristjan Ilves püsib Oslo MK-etapil esikümne kannul

Hüppevooru järel on liidriks MK-sarjas esikohta hoidev norralane Jarl Magnus Riiber. Riiber hüppas 135,5 meetrit ning teenis selle eest 145,3 punkti.

Teine on jaapanlane Ryota Yamamoto, kes saab Riiberist rajale 41 sekundit hiljem. Kolmas on norralane Simen Tiller, kes on kaasmaalasest maas 1.03. Ilves kaotab Riiberile 1.31.

Kahevõistluse suusasõiduga tehakse algust Eesti aja järgi kell 15.20.