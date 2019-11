Kliima soojenemist tervitanud suusajuht paneb ameti maha

75-aastane šveitslane sai FIS-i presidendiks 1998. aastal, kokku on ta alaliidus erinevates ametites töötanud 45 aastat.

Rahvusvahelist tähelepanu sai Kasper viimati veebruaris, kui ta ütles, et korraldaks suurvõistlusi pigem diktatuuririikides kui võitleks looduskaitsjatega.

"Diktaatorid suudavad korraldada suuri üritusi ilma inimeste luba küsimata. Ärilises mõttes tahaksin esimesena minna just diktaatorite juurde. Ma ei taha looduskaitsjatega vaidlema. Ja nii-öelda kliima soojenemise kohta ütlen ma seda, et meil on lund, vahel isegi liiga palju. Mina ütlen globaalsele soojenemisele tere tulemast," rääkis Kasper Šveitsi ajalehele Tages-Anzeiger.

Pisut hiljem vabandas Kasper oma sõnavõtu pärast.