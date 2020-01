Poola suusahüppaja Dawid Kubacki on võrdlemisi kogenuna, 29-aastasena, tõusnud maailma mõistes keskpärasest sportlasest võistlejaks, kes suudab sähvatada just hooaja kõige tähtsamatel võistlustel. 2019. aasta märtsis noppis ta Seefeldi MM-ilt normaalmäe kuldmedali, nüüd alistas ta kõik vastased ka nelja hüppemäe turneel. Enamiku suusahüppajate hinnangul näitavad just aastavahetuse paiku Saksamaal ja Austrias peetavad võistlused, kes on tõeline kuningas.