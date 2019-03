Kas täna tuleb avalikuks veel üks Erfurti dopingulabori klient?

Seppelt, kes on aastaid dopingutemaatikat sügavuti käsitlenud, annab mõista, et sportlase nimi võidakse paljastada ARD kanalil nähtavas saates, mis algab Eesti aja järgi kell 19. Vihjena on lisatud, et tegemist ei ole murdmaasuusataja ega jalgratturiga.

Seni on teada üheksa sportlase nimed (kolm Eestist), kes on olnud juba aastaid Erfurti dopingulabori kliendid. Saksamaa ametivõimude poolt sel nädalal antud pressikonverentsil avalikustati, et kriminaaljuhtumi uurijatele teadaolevalt oli dopingulaboril kliente vähemalt 21.