Karmides oludes suusamaratonil võistelnud soomlannat võib ees oodata amputeerimine

"Kui mind laupäeval haiglasse viidi, diagnoositi ühel varbal kolmanda astme külmetus. Kui arst mõned päevad hiljem olukorda uuesti hindas, sõnas ta, et olukord tundus alguses nii kehv, et neli varvast olid amputeerimisohus," rääkis Roivas nädal pärast maratoni Iltalehtile.

Veebruari alguses postitas soomlanna sotsiaalmeediasse ülevaate viimastest arengutest seoses tema taastumisega. "Kaks nädalat on möödunud La Diagonelast ja nädal haiglas olemisest. Ma ei tea jätkuvalt, kas mu varbad (ja sõrmed) paranevad täielikult ning millal saan suusatamise juurde naasta. Paranemine möödub aeglaselt ning jätkuvalt on vara öelda, kas minu suur varvas vajab operatsiooni (amputatsiooni) või mitte. Ma ei suuda kirjeldada, kui pettunud olen, et ei saa Visma Ski Classicul teha kaasa esimest täishooaega."

Missugused olud täpsemalt Šveitsis olid?

Roivas polnud Iltalehti teatel sugugi ainus, kes külmakahjustusi sai. "Umbes tund enne starti öeldi meile, et sõit toimub planeeritud kujul. Meile öeldi, et stardis on 23 külmakraadi ja rajal 14 - 19 külmakraadi vahel. Šveitsi portaal näitas aga hoopis külmemat ilma ning ka meie autod näitasid 28 külmakraadi."

Soomlanna sõnul ei tekkinud külmakahjustusest valest riietusest. "Lihtsalt liiga külm oli. Tõsised vigastused ei tekkinud vähese riietuse tõttu. Mul oli mitu kihti riideid seljas, kuid ikka tundus, et jääb väheks."

Roivas sai 60 km distantsil naiste arvestuses lõpuks 16. koha ajaga 3.45,51.