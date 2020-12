Karm otsus! Kogu Poola koondis jääb Nelja hüppemäe turnee avaetapilt eemale, Aigrol seitse konkurenti vähem

Pühapäeval andis positiivse koroonaproovi poolakas Klemens Muranka. Tema tiimikaaslaste proovid osutusid negatiivseks, kuid lähikontaktsetena ei tohi nemadki täna starti tulla.

Portaal newsskijumping.wordpress.com vahendab turnee korraldajate poolt laiali saadetud pressiteadet, mille kohaselt käsitletakse Muranka koondisekaaslasi kohalike seaduste järgi lähikontaktsete 1. grupina, mis tähendab, et neil on olnud nakatunuga näost näkku kontakt rohkem kui 15 minutit või nad on viibinud ühes ruumis või sõidukis koos rohkem kui 30 minutit.

"Kahtseme seda otsust, kuid teiste sportlaste kaitsmise nimel polnud meie terviseametil muud võimalust. Võimude otsusel ei saa me Poola meeskonda Oberstdorfis starti lubada," ütles turnee esimese etapi peasekretär Florian Stern.

Kõiki poolakate peal rakendatavaid karantiinimeetmeid pole veel paika pandud. Kui järgmised testid on negatiivsed, on võimalus, et poolakad saavad turneega taasühineda.

Esimene etapp peetakse Oberstdorfis täna (kvalifikatsioon) ja homme (põhivõistlus), teine etapp 31. detsembril ja 1. jaanuaril Garmisch-Partenkirchenis, kolmas etapp 2. ja 3. jaanuaril Austrias Innsbruckis ning 5. ja 6. jaanuaril Austrias Bischofshofenis.

Koos poolakatega on tänase treeningvooru stardinimekiri, kuhu korraldajate otsus pole veel sisse viidud, 62-meheline, poolakaid on selles seitse. Nelja hüppemäe turneel teeb kaasa ka Artti Aigro.

Oberstdorfi etapi kvalifikatsioon peetakse täna Eesti aja järgi algusega kell 17.30, põhivõistlus homme samal ajal. Treeninghüpetega alustatakse juba kell 15.30.

Loe lisaks: Nurmsalu kiidab: Aigro on suusahüpeteks loodud, kerge kondiga ja hulljulge