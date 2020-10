Kapist välja tulnud olümpiahõbe: see oli parim asi, mida ma oma vaimse tervise heaks teha sain

Kenworthy sõnul paranes ta vaimse tervise probleemidest koheselt, kui 2015. aastal geiks olemise avalikustas.

"See oli parim asi, mida ma oma vaimse tervise heaks teha sain," ütleb 29-aastane Kenworthy nüüd. "Kapis olemine on kurnav."

Kenworthy teadis juba 5-aastaselt, et on teistest poistest erinev. Tema seksuaalne suundumus kummitas teda lapsena näiteks treeninglaagrites viibides. "Pidin veenduma, et jään alati viimasena magama, sest kartsin end unes rääkides paljastada."

"Pärast avalikustamist olen saanud arutleda avalikult, ausalt ja ehedalt. Sain end täielikult avada konkurentide, kohtunike ja avalikkuse jaoks. See on olnud tohutu erinevus. See on lihtsalt hämmastav, kui palju kergem on olla, kuid oled kapist välja tulnud," lisab viiekordne X-mängude medalivõitja.

2019. aastal USA asemel oma sünnimaa Suurbritannia koondist esindama hakanud Kenworthy tunneb ühtlasi heameelt, et tänapäeval räägitakse vaimse tervise teemadel palju avatumalt.

"See on eriti oluline seksuaalvähemusse kuuluvate laste jaoks, kellel on palju suurem oht ​​ennast vigastada vaid seetõttu, et nad võitlevad iseendaga. Selliste laste hulgas on palju kõrgem enesetappude protsent," märgib Kenworthy.

Kenworthyl on muide Kelly Sildaruga sama mänedžer Michael Spencer.