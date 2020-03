Itaalia tippsportlane olukorrast kodumaal: vanaemaga ei saanud hüvasti jätta, matus kestis vaid viis minutit

24-aastase itaallanna vanaema Camilla lahkus 85-aastaselt meie hulgast ööl vastu 15. märtsi. Olümpiavõitja, kes loetud tunnid varem oli Šveitsist kodumaale naasnud, ei saanud kehtestatud piirangute tõttu lähedase sugulasega haiglas hüvasti jätta.

"Seda valu on võimatu taluda. Haiglas ei saa hüvasti jätta, sest matus kestis vaid 5 minutit," rääkis Moioli kohaliku meedia vahendusel. "Kõik lõppes enne, kui oli võimalik perekond kokku kutsuda. Palvetame nüüd vanaisa Antonio nimel. Kui see kõik samas ükskord lõppeb, on veelgi parem tunne olla itaallane. Inimesed muutuvad sellega paremaks ja isetumaks."

"Kirste on puudu, ainult sireene ja kirikukellasid on kuulda," kirjeldas olümpiavõitja kodumaal toimuvat. "See on olukord, mida keegi meist ei osanud oodata. Siin on inimesed nagu vanaemagi, kes peavad maskideta minema järjekorda ja toiduautodest süüa ostma. Me kõik oleme riski all ning mina käin näiteks ainult poes. Ülejäänud aja pühendan aiatöödele ja kodus treenimisele."

Itaalias on viirusesse nakatunuid laupäeva õhtuse seisuga 53 578, kellest 6072 on paranenud. Elu on ohtlikule viirusele kaotanud Itaalias 4825 inimest.

