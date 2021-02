Iraani koondise peatreener ei saanud mäesuusatamise MM-ile minna, sest abikaasa ei lubanud riigist lahkuda

The Guardian vahendab Iraani meedias ilmunud uudist, et Iraani mäesuusatamiskoondis reisis kolmapäeval Itaaliasse, kuid Zargarita.

Guardian kirjutab reformimeelset ajalehte Shargh ja pool-riiklikku Isna uudisteagentuuri refereerides, et Zargari eemalejäämise kohta rohkem detaile pole avaldatud. Samuti pole uudist kommenteerinud Iraani suusaliit.

Selguse tõi majja 37-aastane Zargari ise, öeldes The Associated Pressile, et sai karistada, kuna polnud nõus abikaasale lahutust andma. Mees olevat nüüd suhtes naise parima sõbrannaga.

"Ma ei olnud lahutusega nõus ja ta blokeeris mu," sõnas Zargari, lisades, et ta mees on alati tema töö ja mäesuusatamise naiskonna üle naernud.

Zargari oli oma mehega koos viis aastat. USA-s sündinud mehel on nii Iraani kui ka USA pass.

Zargari palus olukorra lahendamisel abikätt ka rahvusvaheliselt suusaliidult (FIS), kes ütles AP-le saadetud avalduses, et tunneb igale tiimiliikmele kaasa, kes ei saanud MM-ile reisida, kuid ei saa ühegi riigi seadusi vaidlustada.

"See ei juhtu esimest korda," ütles üks neljast Iraani naissuusatajast, Forough Abbasi pärast oma võistlust. "Meil on varemgi sama probleem olnud. Ma soovin, et me saaks seda muuta – kõik naised Iraanis, üheskoos. Me üritame. Olen kindel, et tugevad naised suudavad neid reegleid muuta ning ta (Zargari) saab tugevamaks kui varem. Oleme tõesti tema üle uhked."

Iraanis kehtiva seaduse kohaselt ei tohi naised ilma abikaasa loata taotleda passi ega riigist välja reisida.

Cortina linnapea: sport peaks ühendama, mitte lahutama

Eilsel naiste suurslaalomi võistlusel oli stardis neli Iraania suusatajat: Atefeh Ahmadi, Sadaf Savehshemshaki, Forough Abbasi ja Marjan Kalhor.

Cortina linnapea Gianpietro Ghedina ütles Itaalia meediale: "Ma ei hinda teiste inimeste tavasid ega eeskirju. Kuid me korraldame spordiüritust, kuhu on oodatud inimesed üle kogu maailma. Sport on tavaliselt miski, mis ühendab, mitte ei lahuta."



Atefeh Ahmadi neljapäeval MM-il naiste suurslaalomis. Foto: EPA/Scanpi



Tegu pole sugugi esimese korraga, kui naissportlast on abikaasa poolt Iraanist lahkumisel takistatud. 2015. aastal ei saanud samal põhjusel Malaisiasse Aasia mängudele reisida jalgpallur Niloufar Ardalan, kelle mees on Iraani telespordiajakirjanik Mehdi Tutunchi.